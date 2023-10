Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, parla ai microfoni di Radio Serie A con RDS toccando anche il tema degli stadi andando in controtendenza rispetto alle notizie degli ultimi giorni: "Euro 2032 a San Siro? Sarebbe bello farlo con uno stadio moderno, da ciò che so e che leggo credo proprio che l'impianto verrà ristrutturato. Alle due milanesi serve uno stadio nuovo e che possa essere idoneo alla città".