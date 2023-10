Kristjan Asllani sarà titolare anche nell'amichevole contro la Bulgaria? È uno de dubbi che rimbalza nella mente del ct albanese Sylvinho, che durante la conferenza stampa della vigilia annuncia qualche cambio di formazione: "Ho deciso nella mia mente di cambiare almeno tre o quattro giocatori, ma non voglio fare i nomi adesso perché non è giusto. Abbiamo un altro allenamento da fare, quindi vedremo fino a domani per il cambiamenti che volontà di fare".

Sylvinho lascia poi anche un commento su Armando Broja, attaccante del Chelsea accostato anche all'Inter: "Quello che è successo a Broja è molto semplice, nasce da un grave infortunio, è dovuto restare fuori dal campo per 9 mesi. È tornato qualche settimana fa, ha giocato pochi minuti nella prima partita, altrettanto nella seconda. Poi, una partita prima di venire da noi, ha giocato 45 minuti ed è stato sostituito per alcuni problemi fisici. Normalmente faceva un controllo al Chelsea prima di venire da noi, i controlli erano andati bene. Quando è venuto qui si è allenato, ma aveva ancora un po' di preoccupazione: ci siamo seduti e abbiamo parlato con il medico e con il Chelsea siamo stati in costante contatto per conoscere il suo infortunio. Era chiaro che non poteva giocare e insieme al club e al giocatore abbiamo concordato che sarebbe tornato al Chelsea e avrebbe iniziato il suo recupero. Questa è tutta la storia".