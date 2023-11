A un passo dalla qualificazione a Euro 2024, che può arrivare già con la Moldavia tra una settimana esatta, l'Albania sceglie ovviamente di puntare ancora su Kristjan Asllani, sempre più impiegato all'Inter a gara in corso come rimpiazzo di Hakan Calhanoglu. L'ex centrocampista dell'Empoli è stato inserito nella lista dei convocati diramata dal ct Sylvinho per le gare con Moldavia, appunto, e Fær Øer.

