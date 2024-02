Il Beyond Limits si è aggiudicato ieri l'edizione 2024 del Torneo di Viareggio, diventando la prima squadra a conquistare il prestigioso torneo giovanile proveniente dall'Africa. Grande soddisfazione per il club che ha visto crescere anche Ebenezer Akinsanmiro, il centrocampista dell'Inter che domenica col Lecce ha avuto l'onore di debuttare in prima squadra. A parlare di lui, ai microfoni di Tutto Mercato Web, è il tecnico della squadra Joseph Olumide Ajibolade: "Sono felice per lui. Un orgoglio per la nostra accademia. È un ottimo calciatore e l’Inter è una grande squadra. Siamo felici. Deve continuare così perché ha grande potenziale”.

Nuovi Akinsanmiro pronti per l’Italia?

“Abbiamo molti calciatori dalle grandi qualità. Se devo fare un nome dico Farouq Ogundare: farà parlare di sé”.