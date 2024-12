"Sarà molto divertente vedere le migliori squadre del mondo riunite in un unico posto. Dovrebbe essere un'esperienza davvero bella sia per i tifosi che per i giocatori". Così Sergio Aguero, parlando FIFA.com del Mondiale per Club 2025.

"È qualcosa di nuovo che tutti i giocatori vogliono vincere, quindi saranno concentrati e determinati a diventare i campioni nel torneo d'inaugurazione. Essere il primo a fare qualcosa è sempre una buona cosa, e la Coppa del Mondo per club non fa eccezione", ha aggiunto il Kun. Prima di parlare delle sudamericane in competizione: "Queste partite saranno un'opportunità per mostrare a tutti la mentalità e la natura sudamericane - ha spiegato l'ex attaccante del Manchester City -. Mi aspetto che le nostre squadre si diano battaglia, è qualcosa che viene naturale a noi sudamericani. Credo anche che sia molto importante per i club essere presenti a questo torneo. Non sarà facile, ma penso che faranno del loro meglio per arrivare il più lontano possibile e assicurarsi che il Sud America ne esca a testa alta".

Negli Stati Uniti ci sarà anche Lionel Messi, numero 10 dell'Inter Miami: "Sappiamo che è uno dei giocatori che tutti vogliono vedere, quindi sarà molto bello vedere l'Inter Miami competere al torneo, soprattutto con Leo in squadra. Vorrà dare il massimo perché non gli piace perdere. Gli avversari dovranno stare attenti, anche se mancano solo un minuto o due alla fine, perché è in grado di punirti con uno dei suoi colpi fragorosi, calci di punizione guidati con precisione o semplicemente un giocata improvvisa. E questo perché è il miglior giocatore del mondo".

Il torneo nuovo di pacca avrà una favorita assoluta, secondo Aguero: "Il Manchester City parte sempre avanti, e tutto si riduce alla loro mentalità, perché non è facile portare sempre l'etichetta di favoriti. Il City è dove è perché Guardiola sa come mantenere quella mentalità. Fanno la stessa cosa da anni, ecco perché sono i favoriti. Pep non si riposa mai. Né lo vedrai giocare in modo diverso; giocherà come ha sempre fatto, anche se perde. Non cambierà il suo stile, e questo è positivo. Ha un gruppo fantastico di giocatori, una squadra da sogno, potremmo dire, e Pep sa come parlare con loro".

La chiosa è sull'Atletico Madrid, l'altro ex club del Kun: ""Significa molto per l'Atletico prendere parte a questo torneo. Lo meritano, avendo sempre ottenuto buoni risultati. Sono una squadra tosta, molto forte in difesa, e l'arrivo di Julian (Alvarez, ndr) dovrebbe offrire loro un'altra via d'uscita per i loro contrattacchi. Il Cholo (Simeone ndr) è lì da molti anni e conosce il club e la squadra a menadito, quindi potrebbe essere un fattore importante al Mondiale per club".