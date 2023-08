Il mondo dell’industria e della finanza milanese è in lutto per la scomparsa di Luigi Predeval, 76 anni, presidente e amministratore delegato di Sogemi,la società del Comune di Milano che possiede e gestisce i mercati generali. Dal 1998 al 2000, Predeval era stato amministratore delegato dell’Inter che sfiorò lo scudetto e vinse una Coppa Uefa con Gigi Simoni in panchina.