La notizia della scomparsa improvvisa di Andreas Brehme, leggendario terzino dell'Inter che si è spento all'età di 63 anni, ha intristito anche lo juventino Gleison Bremer, legato sin dalla sua nascita al campione tedesco: "Eri l'idolo di mio papà che ha voluto chiamarmi come te. Per me resterai sempre un esempio di sportività. Ciao Andy", ha scritto il brasiliano su Instagram.