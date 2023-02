Anche Lele Adani ha inquadrato l'andata degli ottavi di Champions tra Inter e Porto sulle frequenze della Bobo Tv, partendo dalla prospettiva di Romelu Lukaku : "Colpisce il palo, ma è pronto a ribadire in rete. Inzaghi ha a disposizione una rosa davvero forte. Mettendo in campo Brozovic, Lukaku e Gosens, si apparecchia la tavola".

La convinzione di carattere tattico: "Se Gosens fa l’ala e Bastoni accompagna, il Porto rimane per forza dietro. Il problema è quando i tre centrali e i due esterni non accompagnano bene la manovra, ma non è il caso dell'Inter. Il cui problema è segnare a squadre chiuse. Il fattore è stata l’espulsione di Otavio, che permetteva ripartenze a Sergio Conceicao. La partita dei nerazzurri è stata buona, non era scontato perché i portoghesi sono una squadra seria".