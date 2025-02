Nell'analizzare il derby di ieri sera durante la puntata di 'Viva el Futbol', Lele Adani ha allargato lo sguardo ai precedenti stagional tra Milan e Interi: "Ci sono stati tre derby finora, secondo me la migliore prestazione del Milan è stata quella con Fonseca in panchina, quando fece una strategia rivoluzionaria che sorprese l'Inter - le parole dell'ex difensore -. Quello di Supercoppa e quello di ieri sono stati a favore dell'Inter, poi è giusto sottolineare che tutte e tre le partite sono state decise alla fine perché c'è anche l'aspetto emotivo oltre a quello tecnico-tattico. Il Milan condiziona l'Inter, le dà fastidio: mentre la squadra di Inzaghi imposta, il break dei rossoneri trasforma l'azione da difensiva in offensiva con le volate di Leao e Theo. L'Inter al top della condizione e ispirata rimane superiore, ma il Milan dà noia in certi tratti di partita. Poi c'è l'analisi degli episodi: io ieri conto il rigore non dato e i tre pali ma non i tre gol in offside, che sono netti".