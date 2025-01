In merito all'ipotesi di vedere Davide Frattesi lasciare l'Inter per andare alla Roma, Lele Adani esprime il suo scetticismo nel corso dell'ultima puntata di 'Viva el Futbol': "Quando vai via non lo fai coi crediti legati al fatto di arrivare da una squadra più forte e hai lo spazio garantito in partenza, non funziona così. Alla Roma, dove potrebbe fare il titolare, sono stati fuori Mats Hummels, Leandro Paredes e Lorenzo Pellegrini. Una volta è Ivan Juric, una volta Simone Inzaghi, una volta anche Massimiliano Allegri con Angel Di Maria: io non dico se è giusto o no, dico ciò che accade. Se arriva Frattesi, deve essere messo via Manu Kone".

Adani analizza poi il momento dei nerazzurri: "L'Inter è trattata come la Juve dei nove Scudetti: quando sei molto più forte hai sempre i favori del pronostico. L'Inter dipenderà sempre da se stessa: ieri tra i migliori in campo è stato Mike Maignan, ma questo perché l'Inter deve abitare nell'area avversaria. Quando i nerazzurri perdono, non è perché non tirano in porta, anzi. Bisogna analizzare quando l'handicap le sfugge, questa è la descrizione dei valori. Una squadra che vale non è detto che renda, ma se vali non posso non chiederti la resa, perché se no hai colpe".