Andrea Luce, amministratore delegato del Sangiuliano City, ai canali ufficiali gialloverdi racconta l'ingaggio in prestito dall'Inter del difensore Davide Zugaro: "Lo volevamo e siamo riusciti a ottenerlo, nonostante la grande concorrenza, per questo la trattativa non è stata affatto semplice. Zugaro è un giovane di proprietà dell’Inter che ha già oltre 60 presenze in Lega Pro - spiega, come riporta TuttoC - per cui parliamo di un elemento molto importante. Siamo estremamente contenti di aver concluso questa operazione e con il suo inserimento rafforziamo ulteriormente la squadra anche dal punto di vista dei giovani".