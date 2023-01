Il mercato va a rilento.

“Come sempre le squadre che sono in lotta per non retrocedere qualcosa cambieranno. In alto giusto che la Juve non faccia nulla, toccare qualcosa sarebbe sbagliato. Questa Juventus anche con il gioco non brillante è li. Mi sembra che anche il Napoli non debba fare chissà cosa. Per quanto riguarda l’Inter bisognerà aspettare le evoluzioni della vicenda Skriniar”.

Scudetto: è ancora tutto aperto?

“Con questa Juve rimane tutto aperto. Sarebbe bello vedere lo Scudetto a Napoli, ma la Juventus non muore mai. L’Inter è forte e anche il Milan c’è”.