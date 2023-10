"La sconfitta con l'Inghilterra? Succede quando c'è qualcuno più forte di te. Secondo: è iniziato un nuovo ciclo, diamo fiducia a Spalletti e sono convinto che andremo agli Europei. Terzo: qualche giocatore è andato via dal ritiro (Tonali e Zaniolo per il caso scommesse, ndr), una scelta opportuna di garanzia per tutti. Ci sono delle ragioni che spiegano il secondo tempo della partita". Lo ha detto Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ospite di Rai Radio 1, durante la trasmissione 'Un Giorno da Pecora'.