Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha parlato delle possiiblità per Napoli di essere una delle città italiane che ospiteranno gli Europei del 2032: "Io credo che le dichiarazioni e le decisioni debbano partire dal Comune, dal Sindaco e dal Presidente De Laurentiis. Il Governo ha dato una sua disponibilità ed ha una posizione rispettosa e non invadente. L'auspicio è quello che il Napoli possa certamente avere uno stadio moderno, funzionale ed accessibile alle persone con le varie forme di disabilità, uno degli elementi critici sui quali ci si concentra poco. C'è una competizione in atto per gli ultimi due stadi per ora, perché sembra che Roma, Milano e Torino siano un po' più avanti, anche se a Roma e a Milano abbiamo ancora cose da fare. Ad ottobre 2026 saranno decisi gli stadi italiani".