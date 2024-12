Presente alla cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi ha parlato del rapporto con il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Penso che lo spirito dello sport preveda un confronto a viso aperto", ha detto ai giornalisti che lo hanno intercettato al margine dell'evento. "Ci sono delle cose sulle quali non siamo d'accordo e altre sulle quali siamo d'accordo, ma siamo tutti al servizio, peraltro a tempo indeterminato ma questo rappresenta un indicatore per la vita a prescindere dal mandato mio o di Malagò e di tutti. A volte si disperdono energie su temi rilevanti per i singoli ma non interessanti per il bene comune. Tutti lavoriamo perché siano Olimpiadi straordinarie che non dipendono da un uomo o da una donna ma da una squadra della quale fanno parte tanti soggetti, alcuni in prima linea come è giusto che sia, altri che devono soltanto dare supporti che è quello che facciamo noi. Non abbiamo manie di protagonismo ma senso di dovere".