Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, è intervenuto a Sky Tg24 per parlare, tra gli altri temi, anche della situazione negli stadi. A margine dell'evento, il ministro ha fatto il punto della situazione. "Vogliamo comunque preservare il senso di libertà che lo stadio e il calcio devono garantire, ma al contempo si lavorerà sulla tracciabilità del daspo, si utilizzerà il riconoscimento facciale e faremo un piano con leghe e federazione per un'implementazione tecnologica che consenta progressivamente di avere stadi intelligenti".

"Abbiamo parlato anche della norma 231 del 2001, quella sulla responsabilità amministrativa che non è estranea al calcio - riporta l'Ansa - perché una sua un'implementazione dei protocolli consente di mappare i rischi di comportamenti non corretti di collaboratori e tesserati della società rispetto a comportamenti illegali che vengono dall'esterno".