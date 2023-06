"Diciamo sempre: lo sport educa soprattutto a perdere. Ci sono sconfitte che fanno male, che riteniamo ingiuste, nello sport come nella vita, ma questo non giustifica mai atteggiamenti e linguaggi inaccettabili, soprattutto, da parte dei protagonisti, peraltro professionisti", ha scritto il ministro per lo Sport Andrea Abodi su Twitter dopo quanto accaduto dopo la finale di Europa League che ha visto protagonisti alcuni tifosi romanisti che hanno aggredito l'arbitro Taylor dopo il ko incassato con il Siviglia.

Velata ma neanche troppo anche la bordata a José Mourinho che nell'immediato post-gara, al momento di salire sui pullman, ha inveito nei confronti del dirigente di gara definendolo 'vergognoso'.