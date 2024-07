"Il clima della riunione è sereno. Se ci è stata richiesta una riduzione delle quote elettorali? No". Le parole - raccolta da Calcio e Finanza - sono del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, intercettato dalla stampa prima dalla riunione con le varie componenti. Sulla possibilità di un accordo Abete si è detto "fiducioso". Una delle ipotesi circolata nelle ultime ore è che potesse essere ritoccato anche il peso della LND, al momento in maggioranza relativa sia in Consiglio federale che nelle prossime elezioni.