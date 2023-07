Non c'è solo l'Inter tra le opzioni per Roberto Pereyra, svincolatosi dall'Udinese. L'argentino piace anche alla Fiorentina, come riporta stamani Il Messaggero Veneto. La richiesta del centrocampista sudamericano è quella di un contratto da 2 milioni di euro netti a stagione. Per i nerazzurri sarebbe una soluzione low cost per completare il centrocampo, anche se oggi le priorità sono altre.