La trattativa tra l'Inter e il Genoa, club proprietario del cartellino di Josep Martinez, continua tra telefonate e incontri e secondo Il Messaggero la giornata decisiva sarà quella di domani, quando andrà in scena il summit tra le parti. Ad ogni modo il portiere rossoblu lascerà la città ligure "entro questa settimana per sbarcare alla Pinetina con il delicato compito di essere il vice Sommer" si legge. Ma come in ogni affare, bisogna definire i dettagli, che tradotto significa il prezzo complessivo dell’operazione.

"La cifra - secondo il quotidiano romano - balla tra i 15 e il 18 milioni e passa anche dalla scelta del Grifone di una contropartita adeguata". Mentre l'accordo tra milanesi e il giocatore c’è già da tempo ed è stato raggiunto sulla base di un "contratto quinquennale con ingaggio a salire, con partenza da 1,5 milioni nella prima stagione". Dal canto suo il club genovese sta studiando la giusta contropartita da chiedere tra Satriano, Oristanio, Zanotti e Pio Esposito. "I primi due sono i preferiti da Alberto Gilardino" e sull'uruguaiano il Genoa punta in caso di addio di Ekuban.