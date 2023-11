E' Amar Dedic il giocatore presente al fianco di Gerhard Struber in conferenza stampa chiamato a inquadrare Salisburgo-Inter di domani sera. "Sarà una sfida complicata, lo sappiamo, in Champions è sempre così - ha esordito il difensore bosniaco -. Conosciamo la qualità dell'avversario, dovrà essere tutto perfetto per fare risultato. Abbiamo visto a San Siro di poter mettere in difficoltà l'Inter e cercheremo di farlo anche domani. Le partite di Coppa danno una motivazione in più, ma noi giocatori non facciamo distinzioni col campionato. Tuttavia, non nego che in Champions ci sia qualcosa di speciale".