Italiano ritrova Nico Gonzalez. Dopo un mese e mezzo di assenza, l'argentino sarà a disposizione per il match con l'Inter, ma chiaramente non ha ancora i 90 minuti nelle gambe considerando che non gioca dal 14 dicembre. A partire titolare - secondo la Gazzetta dello Sport - dovrebbe essere ancora Ikoné, per poi lasciare il posto all'ex Stoccarda a gara in corso.

Italiano ha provato il 4-2-3-1, ma occhio all'alternativa del 3-4-1-2. Recuperato anche Sottil, mentre da capire la situazione di Brekalo, sul mercato e già a un passo dalla Dinamo Zagabria. Out Kouamé per la Coppa d'Africa.