Alex Meret così a Sky Sport dopo il pari di San Siro: "Sapevamo il valore dell'Inter, sapevamo che c'era da soffrire. Abbiamo dimostrato personalità giocando sempre in ogni circostanza. Pari risultato giusto, partita equilibata, dobbiamo ripartire dall'ordine e dalla concentrazione di stasera. Per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo continuare così. Osimhen probabilmente non stava al meglio e il mister non ha voluto rischiarlo. Giacomo e Giovanni hanno fatto una buona partita, muovendo la squadra senza dare riferimenti. In allenamento tutti si allenano con grande intensità. Juan Jesus? Non ci ho parlato, non ho capito cosa è successo. Penso che Calzona abbia lavorato su più aspetti, provando a recuperare le trame che ci hanno permesso di saltare le linee. Dunque molta compattezza in costruzione e nella pressione. Anche il fatto di essere più corti, ci ha fatto capire che siamo forti. Ci era mancato qualcosa nella prima parte, ma c'è ancora da migliorare. Non possiamo che essere soddisfatti di quest'anno, ora dobbiamo pensare poco al passato. Tocca lavorare al 100%".