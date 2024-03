In vista del match di San Siro contro l'Inter, il difensore e capitano dell'Empoli Sebastiano Luperto rilascia un'intervista al quotidiano La Nazione nella quale sprona i compagni a dare il massimo in una sfida sulla carta proibitiva per i toscani di Davide Nicola, impelagata nella lotta salvezza: "Il lavoro in queste settimane è stato molto positivo. Abbiamo lavorato tanto e messo benzina nelle gambe per questo finale di stagione. Tutti insieme lotteremo per il nostro obiettivo. Sicuramente perdere non fa piacere, ma dobbiamo essere molto equilibrati e mantenere alto morale ed entusiasmo in modo tale da fare alla grande questo finale di campionato".

A proposito della squadra di Simone Inzaghi aggiunge: "Sappiamo tutti la forza dell’Inter, sarà una partita molto difficile. Per portare dei punti a casa dovremo fare la partita perfetta e curare tutti i dettagli: con i campioni che ha l’Inter ogni minimo sbaglio lo paghi a caro prezzo. Penso che per provare a fermarli bisognerà fare una gara di massima attenzione e dedizione, cercando di compensare la loro forza con un grande lavoro di squadra. Dovremo stare attenti”.