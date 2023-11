Dopogara anomalo quello di ieri per Roger Schmidt, allenatore del Benfica. Al termine del match di Coppa del Portogallo che i suoi uomini hanno vinto per 2-0 contro il Famaliçao, vittoria maturata nel giro di cinque minuti della ripresa, il tecnico delle Aguias non si è presentato ai microfoni di RTP, la tv di Stato che detiene i diritti della competizione, e non si è presentato nemmeno in conferenza stampa. Alla base della decisione, un alterco scoppiato con un giornalista dopo la partita contro lo Sporting Lisbona dello scorso 12 novembre, allorché Schmidt ha chiesto al suddetto se preferisse il Porto o lo Sporting.

Schmidt ha invece parlato a Sport TV, commentando così il match: "Penso che sia stata una partita difficile, proprio come ci aspettavamo. Il Famalicão è un'ottima squadra, molto giovane e di grande talento, ci è servita pazienza. Soprattutto quando non abbiamo sfruttato le opportunità che abbiamo creato, come nel primo tempo. Abbiamo perso alcune opportunità e hanno anche dimostrato che in transizione sono molto pericolosi. Era una partita di coppa e, alla fine, siamo stati in grado di mantenere la tranquillità. Alla fine, penso che abbiamo meritato la vittoria". Schmidt ha dovuto fare i conti con l'assenza dell'ultimo minuto di Gonçalo Guedes: "Non si è sentito bene in allenamento ed è stato tenuto fuori, ma speriamo che torni rapidamente."