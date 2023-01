Ieri sera è stato grande protagonista in campo ma anche dopo, davanti ai microfoni, quando ha manifestato tutta la sua gioia per la vittoria del derby in Supercoppa, che aspettava da maggio scorso quando venne preso di mira da qualche ex compagno in rossonero durante i festeggiamenti per lo scudetto. Hakan Calhanoglu si è tolto un enorme sassolino dalla scarpa, evitando accuratamente di dire tutto ciò che gli passava per la mente ma esternando con fermezza il piacere della rivincita. E il giorno dopo l'Inter, attraverso il suo account inglese, ha voluto sottolineare un altro aspetto che caratterizza l'esperienza nerazzurra del centrocampista turco: il fatto che sia arrivato a parametro zero, proprio dall'altra sponda del Naviglio.