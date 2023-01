L'Inter si prepara alla grande sfida di questa sera a Riad, dove i nerazzurri, detentori della Coppa Italia 2022, scenderanno in campo per affrontare i cugini del Milan, detentori dello Scudetto, per la finale di Supercoppa italiana. In attesa dell'arrivo delle due squadre, il club di Viale della Liberazione innesca la miccia della trepidazione pubblicando le prime foto del King Fahd International Stadium già pronto per la gara.