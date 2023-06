L'Italia si è classificata terza alle Final Four di Nations League, ma ci sono alcune note positive dalle quali Roberto Mancini può ripartire. Tra queste c'è sicuramente Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è uno dei nomi più chiacchierati del momento sul mercato, complice la trattativa ben avviata tra Inter e Sassuolo. Su di lui c'è da registare l'interesse anche di altri club italiani, Juventus e Roma su tutte, ma la dirigenza nerazzurra sembra aver posto le basi dell'affare e accumulato un vantaggio importante sulle rivali.

Frattesi è stato uno dei migliori degli azzurri in entrambe le partite (contro Spagna e Olanda) e soprattutto ha trovato il suo primo gol con la Nazionale contro gli Orange, dopo il gol annullato in semifinale contro la Roja. A testimonianza di come gli inserimenti in area di rigore siano il marchio di fabbrica della casa. Ma Frattesi non è solo questo, lo trovi ovunque in mezzo al campo, a recuperare palloni e capolvegere l'azione da difensiva a offensiva. Caratteristiche che hanno sicuramente attirato l'interesse dell'Inter e che sembrano sposarsi perfettamente con le caratteristiche dei centrocampisti di Inzaghi. Non a caso il centrocampista azzurro ha trovato la via del gol contro l'Inter in entrambi i match disputati in campionato.

Mancini può aver fornito all'Inter un altro assist importante dopo quello con Dimarco a settembre 2022, lanciando titolare Frattesi contro Spagna e Olanda, nella prima occasione anche al fianco di Barella. Il centrocampista del Sassuolo ha superato a pieni voti la doppia prova, distinguendosi in quella che è stata la sua prima vera vetrina internazionale della carriera. L'Inter ha osservato e ora cercherà in tutti i modi di chiudere l'affare per evitare spiacevoli sorprese.

