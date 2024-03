Il tour di interviste di Simone Inzaghi a 24 ore da Atletico Madrid-Inter prosegue ai microfoni di InterTV: "La squadra sta abbastanza bene, abbiamo lavorato bene - dice il tecnico alla tv di casa -. Purtroppo rispetto all'andata non abbiamo Carlos Augusto e Arnautovic che erano stati fondamentali per noi, erano entrati molto bene. Purtroppo questo capita avevndo tante partite ravvicinate".

Che versione vi aspettate dell'Atletico?

"Ci aspettiamo una grande gara da parte loro, anche perché qui in casa in campionato e in Champions hanno avuto un cammino incredibile. Ci vorrà la migliore Inter, speriamo di fare una grande gara".

Come andrà gestita la partita sul piano mentale?

"Bisognerà essere bravi e concentrati, sapendo che in partite da dentro o fuori l'episodio può fare la differenza e lì dovremo essere bravi a sfruttarla nel migliore dei modi".

