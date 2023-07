Si profila un testa a testa tra Morata e Balogun in casa Inter. Il club nerazzurro è alla ricerca di un attaccante da regalare a Inzaghi dopo la telenovela Lukaku e in giornata si è tenuto un incontro in sede con gli agenti dell'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club chiede 21 milioni di euro perché Morata non può essere ceduto a cifre inferiori per non realizzare una minusvalenza.

Arrivano aggiornamenti dal fronte Balogun. Il costo del cartellino si aggira sui 35 milioni di euro più bonus, l'attaccante dell'Arsenal può usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita e rappresentare anche una scommessa in chiave futura. Balogun, in prestito al Reims nell'ultima stagione, ha segnato un gol ogni 143', Morata un gol ogni 166'.