Il quotidiano butta nel calderone il nome del Public Investment Fund (PIF) , ora proprietario del Newcastle: a lungo "si è vociferato di un interesse, mai confermato, per l’Inter - viene spiegato -. Ora Pif punta a realizzare una strategia di sportwashing, distogliendo lo sguardo dalla situazione dei diritti umani nel Paese. Non è un caso che sia interessato anche al circuito di Formula 1".

La sfida a suon di miloni tra capital americani e petrodollari nell'Europa del pallone è uno degli argomenti affrontati oggi sulle pagine de Il Sole 24 ore. La geografia finanziaria del calcio vede in corsa da una parte i miliardi di dollari che provengono da Oltreoceano, dall'altra quelli degli sceicchi. Un discorso che, in parte, coinvolge anche l'Inter.

Il nuovo socio nerazzurro di Suning (o, chissà, il vero e proprio erede di Steven Zhang), potrebbe però essere a stelle e strisce. "In questi giorni hanno ripreso a circolare indiscrezioni su una possibile vendita dei nerazzurri a un fondo Usa. In realtà - precisa Il Sole 24 Ore -, le discussioni sembrano preliminari e sarebbero limitate a contatti fra le parti. Al lavoro sono gli advisor Goldman Sachs e Raine. Il prezzo base, sotto il quale Zhang non è disposto a scendere, è 1,2 miliardi, cifra che Elliott ha ottenuto sul Milan per stringere la partnership con la RedBird di Gerry Cardinale".

