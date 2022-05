Risveglio muscolare in hotel e due riunioni tecniche per l'Inter questa mattina in vista della finale di Coppa Italia in programma questa sera all'Olimpico di Roma contro la Juventus. Dopo pranzo Inzaghi concederà un po' di riposo ai suoi, prima della partenza verso la stadio ci sarà un'altra riunione con i giocatori.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Bastoni verrà rischiato dal primo minuto al fianco di De Vrij e Skriniar. Resta il dubbio tra Dumfries e Darmian, in avanti toccherà invece alla coppia Lautaro-Dzeko.