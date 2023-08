Non solo l'attaccante, anche "la caccia al nuovo difensore si è rivelata - per l'Inter - più complicata del previsto" si legge su Gazzetta.it: i profili passati al vaglio e finiti sulla lista dei desideri sono tutt'altro che a prezzo di saldo. "Su tutti Benjamin Pavard, che ai nerazzurri piace da matti, peccato che il Bayern non abbia finora mostrato l’intenzione di abbassare le pretese": la richiesta dei bavaresi è di circa 40 milioni, nonostante il giocatore abbia mostrato la volontà di cambiare aria. I nerazzurri devono inoltre destreggiarsi tra le concorrenti, negli ultimi giorni il Manchester United, fortemente interessato al francese, ha accelerato e si avvicina alla richiesta dei tedeschi.

Simile anche il discorso legato a Trevor Chalobah, altra prima scelta dell’Inter su cui però pesa un cartellino dalle cifre onerose: "Il Chelsea continua a sparare alto, oltre i 35 milioni, e ha finora escluso l’ipotesi del prestito nonostante i 45 milioni versati al Monaco per Disasi - si legge -. Ma non è escluso che i Blues, dopo aver speso 323 milioni a fronte dei 254 incassati, decidano di snellire la rosa entro fine agosto venendo incontro alle necessità dell’Inter", scenario al momento difficile al momento.

Un altro nome sempre più in voga è quello dell’ex Bologna Tomiyasu, le cui possibilità di partenza però sono drasticamente scese dopo l'infortunio di Timber che lo terrà out fino a fine stagione. L'Arsenal "sta setacciando il mercato alla ricerca di un sostituto dell’olandese" congelando l'uscita del giapponese per il quale hanno avanzato una richiesta iniziale vicina ai 40 milioni. "Anche per lui, da escludere al momento l’ipotesi del prestito, ma se Arteta ottenesse un nuovo difensore non è escluso che Tomiyasu possa tornare d’attualità a fronte di una richiesta più contenuta. I nerazzurri monitorano la situazione, ma allo stato attuale non filtra ottimismo".

Marotta e Ausilio, che avevano individuato in Demiral la possibile soluzione low cost, soluzione costretti a salutare dopo il trasferimento in Arabia, "stanno valutando anche qualche nome a sorpresa tenuto finora sotto stretto riserbo, ma la retta finale del mercato può portare a un improvviso affondo su profili inaspettati".

