Tajon Buchanan sarà il primo canadese a giocare con l'Inter. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che riporta di un accordo economico per 7 milioni più bonus che possono portare la cifra a 10.

L'acquisto arriva da lontano, riporta la rosea. Ausilio è convinto che il ragazzo sia perfetto per il 3-5-2 e lo ha seguito da vicino anche in Qatar. Il ds ha condotto la trattativa in prima persona e il Bruges lo ha lasciato andare quando ha capito che il ragazzo non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza nel 2025. I belgi non hanno accettato il prestito con diritto di riscatto inizialmente proposto e quindi si andrà avanti con l'acquisto a titolo definitivo. Mancano dettagli minimi.

Buchanan occuperà l'ultimo slot disponibile come extracomunitario e percepirà circa 1,5 milioni di euro, senza gli effetti del Decreto Crescita. Con quest'ultimo ancora in vigore si sarebbero risparmiati circa 800mila euro l'anno. Domani potrebbe già arrivare il giocatore in città, in anticipo su quanto pensavano i dirigenti, che avevano programmato un assalto all'esterno per fine stagione. L'infortunio di Cuadrado ha cambiato i piani, anche perché sul rinnovo di Dumfries non tira una buona aria.

La prima convocazione potrebbe già esserci col Verona, altrimenti si andrà al 13 gennaio contro il Monza.