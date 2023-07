In Inghilterra l'interesse dell'Inter per Folarin Balogun, tra i papabili eredi di Romelu Lukaku nell'attacco nerazzurro, continua a fare sempre più rumore. Come sottolineava stamattina Sky Sports UK, l'Arsenal valuta il proprio attaccante, l'ultima stagione in prestito al Reims (22 reti in 39 partite) 50 milioni di sterline, circa 58 milioni di euro. Cifra troppo alta per le finanze nerazzurre. Secondo lo Standard, in Viale della Liberazione avrebbero in mente una contro offerta per convincere i Gunners a cedere la punta americana: inserirebbe una clausola di riacquisto oppure offrirebbe una percentuale sul ricavato dall'eventuale futura rivendita del giocatore,

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, apprezza molto Balogun e lo ha portato nel tour pre-campionato negli Stati Uniti. Il ragazzo vuole essere un titolare regolare la prossima stagione - un ruolo che difficilmente otterrà in maglia Gunners - e in precedenza ha dichiarato che sicuramente non andrà più in prestito la prossima stagione.