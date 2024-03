Non ne va bene una a Ionut Radu, è il caso di dirlo. Il portiere romeno, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, in maglia nerazzurra verrà ahilui ricordato per l'errore contro il Bologna che ha influito sulla corsa Scudetto a vantaggio del Milan. E anche l'ultima esperienza professionale per lui volgerà al termine. Il Bournemouth ha infatti già deciso che non lo riscatterà alla cifra pattuita la scorsa estate, 8 milioni per godere del diritto di trasformare il prestito in acquisto definitivo. Ma dopotutto, valutando il bilancio di questa stagione, non è una sorpresa. Per il classe '97 di Bucarest infatti appena 5 presenze in tutte le competizioni inglesi disputate e ben 11 reti sul groppone. Ma al di là dei numeri, è chiaro che il manager Andoni Iraola non si fidi molto di lui, relegandolo a riserva del 34enne Neto e spingendolo persino sotto il più giovane Mark Travers nelle gerarchie. in parole semplici, oggi Radu è il terzo estremo difensore del Bournemouth, 13esimo in Premier League. In questo contesto, sarebbe assurdo per i Cherries spendere 8 milioni per la terza scelta tra i pali.

Per questa ragione Radu tornerà a fine stagione all'Inter, con cui ha un contratto in scadenza nel giugno 2025, ma stavolta per fare le valigie in via definitiva. Nessun prestito con speranza di riscatto, il portiere taglierà definitivamente il cordone ombelicale e proseguirà la sua carriera altrove, per non tornare più alla casa madre. Ovviamente oggi non c'è alcuna trattativa in corso, il discorso verrà affrontato verso l'estate quando si valuteranno eventuali offerte a titolo definitivo.