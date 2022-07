Non solo Raoul Bellanova. In chiave mercato Inter c'è un altro giocatore che ha in agenda oggi le visite mediche, vale a dire Martin Satriano. L'attaccante uruguaiano, dopo un po' di riflessioni, ha accettato di disputare la prossima stagione nelle fila dell'Empoli nell'ambito dell'operazione Kristjan Asllani e oggi muoverà i primi passi ufficiali con il club toscano.