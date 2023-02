L'unica certezza sul fronte Samir Handanovic è, salvo aggiornamenti, che sarà tra i pali nel doppio confronti dii Coppa Italia contro la Juventus. Per il resto, non è ancora chiaro se il portiere sloveno deciderà di smettere con il calcio giocato oppure di provare un'ultima esperienza altrove, magari da titolare. Sicuramente l'Inter sta già lavorando per trovare sul mercato un suo sostituto, un vice André Onana affidabile e, come al solito, low cost. In tal senso, è già iniziato il casting per trovare il profilo ideale e abbondano i portieri offerti in questo periodo.

Innanzitutto Alessio Cragno, che lascerà il Monza per lo scarso minutaggio in favore di Michele Di Gregorio (che rimpianto non aver aggiunto una recompra nell'accordo con il club brianzolo...).