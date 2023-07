Nonostante i diversi sondaggi fatti da altri club l'Inter resta ancora in vantaggio per accaparrarsi il cartellino di Romelu Lukaku, vista la salda volontà del giocatore di restare in nerazzurro. Ciononostante il timing dell'operazione inizia a stare stretto al belga che scalpita per poter cominciare la sua preparazione estiva. Motivo che ha spinto la Roc Nation Sports a scendere di nuovo in campo. L'agenzia che cura i diritti di immagine del belga, intervenuta già lo scorso anno in occasione del primo ritorno di Big Rom a Milano, replica la diplomatica mossa dello giugno 2022 e secondo quanto svelato dei media inglesi l'agenzia di Jay-Z è tornata ad impegnarsi nella trattativa tra Inter, Lukaku e il Chelsea per cercare di "rompere l'impasse" tra i due club.

Roc Nation Sports have now got involved in negotiations to try and break the impasse between Chelsea and Inter Milan for Romelu Lukaku. (@Matt_Law_DT) #CFC pic.twitter.com/IOGYdS2xw6 — Pys (@CFCPys) July 14, 2023

