Intervenuto durante la serata dedicata alla presentazione dei palinsesti di La7, il presidente del Torino, Urbano Cairo ha parlato anche sul mercato fatto dal club granata rispondendo anche su Raoul Bellanova, ex nerazzurro: "È arrivato Bellanova che è già un rinforzo importante. Per Vlasic, Doig o altri adesso vediamo. Mi piacerebbe essere veloce perché è molto importante dare al mio allenatore i giocatori che lui chiede e di cui ha bisogno in tempi rapidi. I prossimi giorni saranno importanti" ha detto a Tuttosport.