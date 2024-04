Con il successo ottenuto quest'oggi a spese del Cagliari, match valido per la 30esima giornata di Campionato Primavera, l'Inter di Cristian Chivu ha certificato aritmeticamente il suo accesso ai playoff Scudetto del campionato. I nerazzurri sono infatti a distanza di sicurezza da Torino e Sassuolo, al momento appaiate al sesto posto, l'ultimo utile per la post season. Granata e neroverdi hanno infatti entrambi 45 punti con una gara da giocare. E con entrambe i nerazzurri hanno gli scontri diretti a favore, il che, in caso di improbabile arrivo a pari punti, pone l'Inter in posizione di vantaggio.