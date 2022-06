L'Inter Under 17 getta alle ortiche uno Scudetto: i nerazzurri riescono infatti nell'impresa al contrario di farsi rimontare due gol di vantaggio e devono cedere il passo al Bologna nella finale per il titolo disputata ad Ascoli Piceno. Eppure, come detto, i nerazzurri si erano portati in doppio vantaggio già nei primi quindici minuti del match grazie alla doppietta di Thomas Berenbruch. Ma i ragazzi di Tiziano Polenghi hanno il difetto di togliere progressivamente il piede dall'acceleratore permettendo ai felsinei di ritrovare fiducia fino ai rocamboleschi dodici minuti finali, dove prima il baby terribile Tommaso Ravaglioli su rigore poi Lorenzo Menegazzo con due gol nel giro di quattro minuti ribaltano clamorosamente il risultato regalando un successo storico (l'ultimo arrivò nel 2001, ndr) alla formazione di Denis Biavati. Match di ottima fattura, ma che alla fine lascia tutto l'amaro in bocca all'Inter che vede sfuggire il record di squadra più vincente della categoria: a fare festa è il Bologna.