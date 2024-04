Torna l'Inter, torna Thomas Zilliacus. L'uomo d'affari finlandese, a qualche ora dal ritorno Serie A della squadra di Simone Inzaghi, tra qualche minuto in campo contro l'Empoli, annuncia un'intervista durante la quale illustrerà un nuovo e ambizioso progetto sempre legato all'Inter: "Presto, in un'intervista esclusiva con uno dei principali media italiani, presenterò un nuovo entusiasmante piano che: a. Trasformerà l'Inter in un club redditizio, capace di vincere ogni anno Scudetto e Champions League, b. Riunirà i tifosi dell'Inter da tutto il mondo e permetterà ai tifosi della Curva Nord di guadagnare denaro, c. Darà voce ai tifosi nelle questioni strategiche del club. Rimani sintonizzato" si legge in un Tweet. Rimane da capire se si tratta di un pesce d'Aprile o se davvero c'è qualcosa di concreto...

I will soon, in an exclusive interview with a leading Italian media outlet, present an exciting new plan that: a. Will turn Inter into a profitable club that can win the Scudetto and the Champion's League every year, b. Will bring Inter fans from around the world together and…