Bagna con un gol rocambolesco il proprio ritorno in campo Piotr Zielinski, che mette il timbro nell'amichevole che la Nazionale polacca ha vinto per 3-1 contro l'Ucraina a Varsavia. Subito dopo la partita, il futuro interista ha parlato ai microfoni di TVP1 rivelando le sue sensazioni: "Avevo particolarmente fame di giocare, sono stato fermo per un mese e mezzo. Il risultato è buono, ma sappiamo che c'è ancora qualcosa da migliorare per renderli ancora migliori. Abbiamo giocato bene nel pressare, ma non sempre è possibile esercitare pressione. L'Ucraina ha creato troppe occasioni facili, dobbiamo evitare che una cosa del genere. Il gol? Non era voluto, è stato un tiro centrale. Ho visto Sebastian Szymanski fare un movimento e volevo cercarlo, ma è venuta fuori una palla difficile per il portiere ed è stato bello che sia entrata in rete".

Zielinski ha speso belle parole per il suo giovane connazionale Kasper Urbanski, alla sua prima con la Nazionale maggiore: "Un debutto di grande successo. Questo è un giocatore le cui abilità non hanno bisogno di essere menzionate, è entrato e le ha dimostrate a tutti. Ha un futuro luminoso davanti a sé, ma anche un presente luminoso. Sa giocare, si vedeva che non aveva paura. L'Ucraina è stata un avversario difficile e ha giocato un'ottima partita".

