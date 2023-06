"Siamo tutti molto eccitati. Saluto tutti i tifosi, vi ringrazio per il vostro supporto. Domani avremo il vostro coraggio e faremo il possibile. Cos'è l'Inter per me oggi? Una famiglia, ovviamente. Ogni giocatore che ho firmato è nel mio cuore". Così Steven Zhang, con anche un pizzico d'italiano, arrivato ai microfoni di Sky Sport saluta poco prima della mezzanotte dopo la quale sarà giorno di finale di Champions League.