Zhang Jindong, numero uno di Suning.com, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni dal palco del meeting annuale del gruppo di Nanchino a margine della premiazione del figlio Steven, lodando il lavoro condotto dalla holding in questi due anni: "L'anno scorso, l'Inter è tornata a risplendere. Suning e Inter, in meno di due anni, sono riusciti a realizzare quello che milioni di tifosi dell'Inter hanno sognato per sei anni, il ritorno della loro squadra in Champions League; questo è il momento chiave della rinascita nerazzurra. Sotto la nostra guida, l'Inter sta costruendo un nuovo periodo di gloria. Questa esplosione è il simbolo della maturità di un management migliorato progressivamente, così come le loro capacità sono considerevolmente migliorate. Spero che si possa continuare così, lavorando ancora più duramente e andando sempre più avanti, realizzando la promessa di tornare ai piani alti della Champions League".

