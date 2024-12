L'urna di Miami ha deciso che l'Inter dovrà affrontare il River Plate, il Monterrey e gli Urawa Red Diamonds nel Gruppo E del Mondiale per Club 2025. Javier Zanetti, presente negli Stati Uniti per assistere al sorteggio, commenta l'esito degli acomppiamenti della fase a gironi ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro: "Abbiamo un gruppo competitivo e ci prepareremo nella maniera migliore a questo grande appuntamento. In questo paese si sta respirando una grande passione per il calcio, questo evento permetterà a tantissimi tifosi di avvicinarsi ancora di più al calcio, vivendo un'esperienza incredibile".

"Solitamente - prosegue il vice presidente nerazzurro - le favorite sono le grandi squadre europee, come City e Real Madrid, formazioni che siamo abituati ad affrontare. Questa sarà la prima edizione di questo Mondiale, sicuramente tutti i Club presenti sono felici di partecipare. Arriveremo a questa competizione al termine dei grandi campionati, tutti i giocatori saranno ben allenati e pronti, attraverso un lavoro adeguato, per affrontare questo Mondiale. Nel nostro girone non c’è solo il River Plate, ma anche il Monterrey e gli Urawa Red Diamonds: non c’è mai niente di scontato in queste competizioni. Sono tutte partite che devono essere giocate con attenzione, anche perché arrivano in un periodo particolare della stagione e dipende dallo stato di forma con il quale arriveranno le squadre. Le cose dovranno essere fatte per bene, chiudere la stagione al meglio per poi pensare al Mondiale per Club".