"Una bellissima esperienza, un grandissimo sentimento" la gioia vissuta da Javier Zanetti lo scorso anno in Qatar con la sua Argentina, consacratasi campione del Mondo. "Ho anche avuto la fortuna di scendere in campo come tifoso dopo la partita, abbracciarmi con tutti i protagonisti e ringraziarli per questo regalo fatto all'intero Paese" ha continuato il vice-presidente nerazzurro nell'intervista rilasciata a Sportmediaset ieri a margine della presentazione del libro 'Un legame mondiale. Storie di calcio tra Italia e Argentina'.

Mezzo italiano... ma con qualche 'difetto' da sottolineare al Bel Paese:

"Se in Argentina vado a prendere un caffé minimo significa mezz'ora. A Milano invece lo prendiamo in due secondi, in piedi, e poi si va via. In Italia ho vissuto più della metà della mia vita, i miei figli sono italiani e per me vuol dire tanto".

Su Lautaro:

"Quello che si vede e che prova con la fascia da capitano, questo senso di appartenenza con l'Inter riesce a trasmetterlo ai suoi compagni. Ha detto molte volte che qui si sente a casa e quando si tratterà di parlare di rinnovo sono sicuro che l'intenzione di tutti è quella di poter continuare insieme".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!