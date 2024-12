Mattia Zanchetta, centrocampista dell'Inter Under 20 e figlio dell'allenatore Andrea Zanchetta, parla a La Gazzetta dello Sport (edizione online) della sua giovane carriera, della sua stagione e di quella della squadra tra Primavera e Youth League.

"Mio padre non mi ha mai influenzato nella scelta, anzi, essendo il mio allenatore mi tratta come gli altri. Quando c’è da dirmi 'bravo' lo fa, ma quando deve strigliarmi è il primo. Il nostro è un rapporto schietto e diretto. Non è facile giocare in una squadra dove tuo padre fa l’allenatore, ma l’abbiamo sempre gestita bene. Ci convivo da sempre. Le persone, a volte, sono solo invidiose, ma la verità è che senza la testa e la costanza non vai avanti comunque".

Zanchetta è deciso anche nei modelli da seguire. "Ho sempre ammirato Busquets e Kroos, ora studio da Rodri e Calhanoglu".