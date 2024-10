Ottimo avvio in Youth League per l'Inter, che al termine della seconda giornata, disputata tra martedì e mercoledì, è in testa alla classifica del girone unico con sei punti, insieme a diverse altre squadre (Atalanta, Salisburgo, Juventus, Girona, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco) ma con una differenza reti migliore rispetto a tutte queste, tranne che dei bergamaschi.

L'Inter ha però segnato un gol in più (otto contro sette) rispetto alla Dea ed è quindi in tutto e per tutto prima in graduatoria. Un punto soltanto per il Milan, zero per il Bologna.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!